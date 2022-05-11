Посол ЕС в Молдове Янис Мажейск дал однозначный ответ на вопрос «войдет ли Молдова в Союз», пишет КП.

Во время своего визита в Бельцы посол Мажейск заявил, что уровень коррупции в стране таков, что Молдова попросту не готова к столь серьезному шагу, как вступление в Евросоюз. Он также отметил, насколько важным является анализ уровня европеизированности государства. Для получения такого рода данных необходимо провести не один опрос, что, само собой, существенно удлиняет процесс. Янис Мажейск провел пресс-конференцию и несколько встреч с администрацией, бизнесменами и студентами. Он отметил несколько важных для нашей страны проблем, в частности, нехватка человеческих ресурсов, безработица среди молодежи, обозначив их как лишнее подтверждение преждевременности обсуждения вопроса о вступлении страны в ЕС.