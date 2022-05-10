США усиливают охрану работников Верховного суда, на почве агрессивных протестов из-за возможного запрета на аборты, передает ВВС.

Республиканская партия США не первое десятилетие делает все возможное для усложнения процедуры осуществления аборта в стране. Пока во всем цивилизованном мире вопрос о свободе выбора женщины распоряжаться собственным телом на свое усмотрение не стоит как таковой, главная демократия планеты надеется откатиться назад в истории века на два. В понедельник, 9 мая, представители подразделения Министерства юстиции США Службы федеральных маршалов сообщили, что присоединятся к службе безопасности Верховного суда, для обеспечения безопасности судей. Аборты в США были легализованы на федеральном уровне в 1973 году из-за дела «Роу против Уэйда», где американским судом было признано за женщиной право на решение о прерывании беременности. Просочившаяся в сеть информация о том, что член Верховного суда Сэмюэль Алито требует пересмотра приговора по делу «Роу-Уэйд», повергла общественность в шок. В ночь на субботу, 7 мая, группа активистов из 100 человек устроила марш несогласия от дома судьи Бретта Кавано до дома председателя Верховного суда Джона Робертса в городе Чеви Чейз, штат Мэриленд. В воскресенье, 8 мая, неизвестные подожгли антиабортную клинику. В ночь на понедельник, 9 мая, демонстранты добрались до дома самого Алито в Александрии, штат Вирджиния, скандируя «Абортируйте суд!». Сотрудники Службы федеральных маршалов США заявили, что усиление охраны судей – адекватная мера реагирования в ситуации стремительного роста напряжения в обществе. Новое решение по делу о праве на аборты будет вынесено судом в июне. В случае отмены решения от 1973 года, осуществление аборта на территории США вне медицинских показателей будет невозможно.