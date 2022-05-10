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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Температура Земли вырастет на 1,5 градуса к 2026 году

Температура Земли вырастет на 1,5 градуса к 2026 году
10 мая
15:20 2022
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Шансы на преодоление точки невозврата в глобальном потеплении существенно подросли. Ученые бьют тревогу. Подробнее об этом пишет ВВС.

Парижское соглашение, принятое в ходе Конференции по климату в 2015 году, предписывало регулирующие меры по снижению содержания углекислого газа в атмосфере с 2020 года. На дворе 2022 год, и, по прогнозам специалистов Метеорологической службы Великобритании, вероятность увеличения средней температуры по планете на 1,5 градуса по Цельсию в следующие 5 лет равна 50/50. Предположительно, такое потепление будет временным, однако эксперты озабочены общей тенденцией к росту температур во всех регионах Земли. Нет никаких сомнений, что 2022-2026 года окажутся рекордно жаркими для всех стран. Общество уже столкнулось с первыми случаями так называемой «климатической эмиграции», где люди вынуждены покинуть свою родину по причине усугубления погодных условий в регионе. Потребность взять под контроль климатический кризис становится все острее. Сообщества ученых из разных стран называют критическим для человечества повышение средней температуры планеты на 2 градуса по Цельсию. Вероятнее всего, мы достигнем этой точки в течение следующих 50 лет.

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