Династия Маркос возвращается во власть на Филиппинах после прошедших президентских выборов в стране, пишет ВВС.

Миллионы филиппинских граждан сделали свой выбор, сегодня были закрыты участки для подсчета голосов. По результатам опросов, наиболее вероятным победителем станет Бонгбонг Маркос – сын бывшего диктатора Фердинанда Маркоса. Главным противником Бонгбонга был либерал Лени Робредо, также соперничавший с ним на выборах вице-президента в 2016 году. Нынешние опросы показывают, что свыше 30% населения отдают предпочтение Маркос. Если Бонгбонг окажется во власти, клан Маркос вновь вернется к правлению, спустя 36 лет после падения режима. Фердинанд Маркос правил с 1965 по 1986 г. и был свергнут в результате военного переворота. Последние годы Фердинанд провел в изгнании на Гавайях, США. Злоупотребление властью и попытка построить культ личности на Филиппинах, привели к тому, что существенный процент граждан до сих пор помнят диктат семьи Маркос. В ближайшие часы станет понятно кто окажется лидером президентской гонки, однако официальные результаты выборов будут объявлены только через несколько дней.