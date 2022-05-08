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Газета "Кишиневские новости"

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EasyJet сокращает количество мест в своих самолетах

EasyJet сокращает количество мест в своих самолетах
08 мая
19:20 2022
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Компания EasyJet намерена уменьшить число мест в своих самолетах этим летом, с целью сократить число сотрудников экипажа, сообщили представители фирмы.

Начиная с Пасхи текущего года британские аэропорты и авиакомпании были вынуждены прибегнуть к сокращениям, чтобы остаться на плаву. Только за прошедший месяц лоу-косту EasyJet пришлось отменить сотни рейсов в результате очередной вспышки заражения коронавирусом. По словам официальных лиц компании, сокращение мест на борту – наиболее оптимальный способ сохранить безопасность во время полетов и при этом не пострадать из-за ограничений, связанных с пандемией. Теперь количество мест в самолетах EasyJet будет ограничено 150 пассажирами. Число сотрудников экипажа изменится с 4 человек до 3, таким образом, правила Управления гражданской авиации, предписывающие норму данного параметра, не будут нарушены.

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