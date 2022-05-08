Актер Шути Гатва станет новым Доктором Кто, сообщает ВВС.

Звезда сериала Netflix «Половое воспитание», полюбившийся зрителям по роли остроумного лучшего друга главного героя, станет следующим Лордом Времени. Шотландец руандского происхождения заявил, что сыграть культового персонажа честь для него, и он, разумеется, немного в ужасе от ответственности. Научно-фантастический сериал ВВС «Доктор Кто» шел с 1963 по 1989 и был успешно перезапущен в 2005 году. Сериал вошел в Книгу рекордов Гиннесса как самый продолжительный и успешный кинопродукт. Персонаж самого Доктора, меняющего свой облик из сезона в сезон, сменил уже 13 известных актеров. Шути Гатва станет 14! «Эта роль, это шоу значит так многое для стольких людей по всему миру, для меня в том числе, и каждый из моих предшественников справился с уникальной привилегией [сыграть эту роль] достойнейшим образом. Я приложу все усилия, чтобы не уронить планку», – заявил Гатва. Выпуск нового сезона «Доктора Кто» назначен на 2023 год.