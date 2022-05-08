Единственный кандидат на выборах Главы Администрации Гонконга Джон Ли, ожидаемо, победил. Об этом пишет ВВС.

Сопротивление оппозиции специального административного района КНР материку длится не первое десятилетие. Война между Великобританией и Китаем за территории Гонконга привела к соглашению, по которому Соединенное Королевство арендует Гонконг на 99 лет. Когда в 1997 году, срок соглашения истек, КНР получила права на территорию, однако декларация, заключенная между двумя странами во время передачи Гонконга, предоставила району права широкой автономии до 2047 года. Чем стремительнее приближается эта дата, тем крепче становится хватка китайских властей на горле у одного из ведущих финансовых центров мира. Оппозиция Гонконга называет назначение Ли главой города клоунадой. Известный, как верный соратник Пекина, Джон Ли заработал критику со стороны общественности за поддержку репрессий, введенных в отношении демократически настроенных активистов в 2019 году. Ли сменил на посту Главы Администрации Гонконга Кэрри Лам, которая старалась придерживаться центристской политики с 2017 года, когда была назначена на должность.