Экстремальные погодные условия могут привести к дальнейшему распространению пожара в лесах Нью-Мексико, сообщает ВВС.

Пожар в Национальном лесу Санта-Фе, начавшийся 6 апреля, уже назван вторым самым масштабным пожаром за всю историю США. Горячие ветра привели к появлению еще нескольких очагов возгорания, в том числе и на вершине Хермит в Сан-Мигель, округ Нью-Мексико. Так называемый пожар вершины Хермит продолжается уже месяц и распространился на площадь свыше 690 квадратных км. Тысячи семей были эвакуированы, сотни остались без крыши над головой. Представители Национальной метеорологической службы заявляют, что из-за рекордно высоких температур и засухи, огонь распространится дальше. Власти призывают людей, проживающих в зоне возможного поражения, покинуть дома как можно скорее. Президент США Джо Байден ввел режим ЧП во всем штате Нью-Мексико, открыв федеральные резервы для помощи пострадавшим. Рестораны и продовольственные магазины Лас-Вегаса, который буквально стоит на пути пожара, закрыты. Управление лесами США делает все возможное, чтобы локализировать пламя. За последние несколько десятилетий частота масштабных пожаров на территории Северной Америки увеличилась в семь раз.