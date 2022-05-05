Цены на продовольствие в Турции выросли на 70% в апреле относительно прошлого года, пишет ВВС.

В результате пандемии, все страны мира вынуждены бороться с экономическим кризисом. Многие правительства ставят приоритетной задачей урегулирование стремительного роста стоимости жизни. Однако экономическое положение Турции только усугубляется, в связи с запретом президента Реджепа Эрдогана на повышение процентной ставки, что является наиболее распространенным методом замедления инфляции. За прошедший год стоимость проезда в общественном транспорте удвоилась. Цены на мебель выросли на 77,6%, цены на продовольствие увеличились на 89%. Турция не видела подобных показателей на протяжении двух прошедших десятилетий. Власти пытаются избежать обесценивания турецкой лиры путем увеличения экспортируемого товара.