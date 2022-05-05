Спутниковые кадры зафиксировали массивные облака смога от лесных пожаров в Нью-Мексико, стремительной волной накрывающие соседний Колорадо, пишет ВВС.

Уже который год ученые предупреждают общественность о возможных последствиях климатического кризиса, которые становятся все более реальными. Прошлое лето было катастрофически жарким для всех регионов планеты. Центральная Европа, где средняя температура в период июль-август не должна превышать 26 градусов, безуспешно спасалась от неожиданной жары в общественных бассейнах и фонтанах. В странах один за другим регистрировались температурные рекорды.

Особенно остро резкую смену погодных условий ощутили США, где за прошедший год было зафиксировано 44 647 лесных пожаров. По данным Национального межведомственного пожарного центра, уже к маю 2021 года свыше 75% территорий США испытывали экстремальную засуху, было зарегистрировано свыше десятка, так называемых, «огненных торнадо». По мнению экспертов, ситуация в этом году только усугубится. При том, проблема коснется не только штатов, где будут пожары, но и соседствующих. В интернете опубликованы кадры из космоса, фиксируемые спутником, показали устрашающую волну смога, накрывшую Колорадо. Ветер, идущий с территории американского штата Нью-Мексико, где горят леса, принес в соседний Колорадо песчаную бурю с запахом гари. Скорость ветра в порывах превышает 97 км/ч, видимость сведена практически к нулю. Власти рекомендуют жителям не покидать домов без особой необходимости.