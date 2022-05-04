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Газета "Кишиневские новости"

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США ищут сбежавших из тюрьмы охранника и заключенного

США ищут сбежавших из тюрьмы охранника и заключенного
04 мая
20:20 2022
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«Пропавшие» из тюрьмы заключенный и охранник находились в особых отношениях, пишет ВВС.

В пятницу, 29 апреля, из тюрьмы в Алабаме, США, пропал 38-летний заключенный, приговоренный по делу об убийстве, Кейси Уайт и 56-летняя надзиратель Викки Уайт (совпадение фамилий – случайность). Пара испарилась, пока Викки перевозила заключенного для фиктивного психиатрического освидетельствования. Пропажа обнаружилась не сразу. Полиция не разглашает носила ли связь между ними романтический характер. Пятница, день когда оба Уайта пропали, должен был стать последним днем работы Викки. Ее коллеги подтвердили, что незадолго до этого она продала дом и намеревалась проводить больше времени на пляже. Исчезновение заключенного обнаружили его сокамерники, только после этого выяснилось, что Викки Уайт пропала вместе с ним.

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