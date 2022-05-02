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Газета "Кишиневские новости"

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Аргентина продолжает претендовать на Фолклендские острова

Аргентина продолжает претендовать на Фолклендские острова
02 мая
18:35 2022
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Воспоминания о Фолклендской войне остаются открытой раной для Аргентины, заявил посол Аргентины в Великобритании.

Посол Хавьер Фигуроа описал спор о независимости Фолклендских островов нелепым, в сравнении с конфликтом между Южной и Северной Кореями. В своей речи по случаю 40-летия войны он заявил, что большинство молодых граждан Великобритании не знают, что между Соединенным Королевством и Аргентиной вообще был конфликт.

Фолклендская война произошла в 1982 году. Предметом спора стали две заморские территории Великобритании. Аргентина заявляла свои права на Фолклендские острова, но проиграла войну. Посол Фигуроа прямо сказал, что несмотря на прошедшие 40 лет с момента конфликта, острова остаются болезненной темой для Аргентины. «Решение вопроса с Фолклендскими островами все еще приоритетная задача во внешней политике страны», – заявил он.

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