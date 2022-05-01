Германия подала в Верховный суд ООН на Италию в связи с попытками Италии взыскать компенсацию за военные преступления периода нацистов. Об этом пишет ВВС.

В заявлении Германии в Международный суд ООН указано, что Италия продолжает допускать до своих судов дела, связанные с военными преступлениями Германии времен Второй Мировой войны, несмотря на заключение от 2012 года о запрете дальнейших взысканий. С момента заключения в Италии было оформлено 25 заявлений, в ряде из которых итальянские суды постановляли, что Германия должна выплатить пострадавшим компенсацию. Власти Берлина обосновали свое заявление в суд ООН двумя текущими делами, по которым здания Рима, принадлежащие Германии, должны быть изъяты. Итальянский суд вынесет приговор 25 мая, в результате которого здания, вероятно, потребуют продать. Некоторые из них относятся к культурному и историческому наследию Германии. Этот диспут длится уже больше десятилетия. В 2008 году Верховный суд Италии постановил Германии выплатить около 1 млн евро родственникам 9 человек, убитых немецкими солдатами в Тоскане в 1944 году. По словам властей Германии, они уже выплатили свыше 1 млрд евро странам, пострадавшим во время Второй Мировой войны.