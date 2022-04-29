Глава правительства Виргинских островов был арестован по делу о мошенничестве и отмывании денег в США, передает ВВС.

Премьер британских территорий Виргинские острова Эндрю Фахи был задержан в Майами, США, агентами под прикрытием. Он согласился на подставную сделку, по которой за $ 700 тыс. он дает согласие на использование портов Виргинских островов для трафика кокаина. Он был задержан сразу после заключения сделки. Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что была поражена обвинениями. Агенты Управления по борьбе с наркотиками США представились членами мексиканского наркокартеля Синалоа, на чью долю приходится порядка 60% всего наркотрафика США. Именно Синалоа возглавлял известный наркобарон Хоакин Гусман по кличке «Эль Чапо», сейчас отбывающий наказание в тюрьме США. По словам представителей Штатов, Фахи и еще двое его подельников – капитан порта Виргинских островов и его сын, были обвинены в намерении провезти на территорию Америки 5 кг кокаина и последующем отмывании денег. Расследование по делу Фахи началось в октябре прошлого года.