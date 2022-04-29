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Газета "Кишиневские новости"

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Pfizer, J&J и Moderna не откроют формулы вакцин даже ради экономики

Pfizer, J&J и Moderna не откроют формулы вакцин даже ради экономики
29 апреля
12:40 2022
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Троих фармацевтических гигантов, производящих лекарства от ковида, призвали раскрыть формулу вакцин, сообщает ВВС.

На ежегодном собрании акционеров компаний Pfizer, Johnson&Johnson и Moderna группа инвесторов, во главе с представителем ВОЗ Тедросом Гебреисусем, вынесла предложение об обнародовании формул вакцин. Инвесторы заявили, что, поделившись интеллектуальной собственностью, можно будет ускорить процесс изготовления вакцин. Акционеры всех трех компаний проголосовали против. По словам представителей фармагигантов, скорость производства доз вакцин существенно превышает скорость их потребления.

В соответствии с данными ВОЗ, по всему миру было распределено свыше 11,4 млрд доз. Тем не менее около трети населения планеты не получили даже первой прививки. Пламенная речь Гебреисуса о том, что обнародование формул вакцин спасет жизни, уменьшит риск возникновения новых штаммов вируса и снизит экономическое давление пандемии, произвела впечатление только на 24% акционеров в Moderna и около 27% в Pfizer.

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