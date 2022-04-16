На сегодняшний день в стране 503156 человек прошли лечение и 11481 умер от инфекции COVID-19.

На утро 16 апреля в Молдове подтверждены 516316 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 936 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 1328 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 219 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 20 в крайне тяжелом состоянии.