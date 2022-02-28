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Газета "Кишиневские новости"

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Главу МИД России Лаврова не пустили в Женеву

28 февраля
19:00 2022
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Поездка Сергея Лаврова на Совет ООН сорвалась, передает ТАСС.

Сегодня, 28 февраля, должен был состоятся визит Лаврова в Женеву на сессию Совета ООН по правам человека и Конференцию по разоружению. К сожалению, глава МИДа не примет участия в заседаниях, в связи с запретом европейских стран на пересечение самолетом Лаврова своих воздушных границ. Напомним, что, начиная с 25 февраля, европейские государства одно за другим стали закрывать свои воздушные пространства для российских авиалиний. Москва уже ввела ответную санкционную политику.

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