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Газета "Кишиневские новости"

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Почему в НАРЭ испугались повысить цены на электроэнергию

Почему в НАРЭ испугались повысить цены на электроэнергию
23 февраля
21:20 2022
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Политический Блок коммунистов и социалистов вместе с муниципальными советниками от ПСРМ, «Молодой гвардией» и гражданскими активистами провел 23 февраля у здания Национального агентства по регулированию в энергетике акцию протеста против завышенных тарифов на энергоресурсы. Демонстранты требовали не повышать цены на электроэнергию.

Отметим, что в среду НАРЭ собиралось утвердить новые тарифы на электроэнергию, но заседание перенесли на 25 февраля. В начале января поставщик электроэнергии Premier Energy потребовал повышения тарифа на 85%, то есть до 2,79 леев по сравнению с нынешними 1,51. Поставщик считает, что власти могут утвердить компенсацию за электроэнергию, так же как за природный газ и тепловую энергию.

Протестующие заявили, что действия НАРЭ – это геноцид молдавского народа, а власти молча позволяют им это делать.

«Сегодня НАРЭ должно было принять важное для них решение, в первую очередь – утвердить новые тарифы на электроэнергию. Сегодня они испугались и перенесли заседание на пятницу», – сказал депутат Василе Боля.

По словам депутата Константина Старыша, ни в правительстве, ни в НАРЭ не знают и не хотят знать, как тяжело живут граждане РМ, каких усилий им стоит оплата коммунальных услуг, выплата кредитов и т.д.

Все протестующие подчеркнули, что рост тарифов на электроэнергию приведет к удорожанию всех товаров и услуг в стране.

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Ирина Нам

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