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Газета "Кишиневские новости"

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Что стоит за экстренным решением кабмина РМ о передаче стадиона США

Что стоит за экстренным решением кабмина РМ о передаче стадиона США
18 февраля
20:45 2022
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Вчера Майя Санду встретилась с послом США и на второй день правительство принимает решение о Республиканском стадионе, заявил социалист Влад Батрынча 18 февраля в ходе протеста против продажи Республиканского стадиона посольству США.

«У нас логичный вопрос: г-жа Санду, что вы построили в Молдове? Дайте хотя бы пример, дом или ведомство – но нет, ноль! Закрытие школ, оптимизация больниц, мэрий – это все, что можете делать. Сегодня речь не только о посольстве, а о нарушении Конституции. Когда речь о публичном имуществе, нужен тендер, чтобы была понятной цена. Вчера Майя Санду встретилась с послом США и на второй день правительство принимает решение- без транспарентности и без ясности. Так не должно работать ни правительство ни президент Молдовы», – заявил Влад Батрынча.

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