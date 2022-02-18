Вчера Майя Санду встретилась с послом США и на второй день правительство принимает решение о Республиканском стадионе, заявил социалист Влад Батрынча 18 февраля в ходе протеста против продажи Республиканского стадиона посольству США.

«У нас логичный вопрос: г-жа Санду, что вы построили в Молдове? Дайте хотя бы пример, дом или ведомство – но нет, ноль! Закрытие школ, оптимизация больниц, мэрий – это все, что можете делать. Сегодня речь не только о посольстве, а о нарушении Конституции. Когда речь о публичном имуществе, нужен тендер, чтобы была понятной цена. Вчера Майя Санду встретилась с послом США и на второй день правительство принимает решение- без транспарентности и без ясности. Так не должно работать ни правительство ни президент Молдовы», – заявил Влад Батрынча.