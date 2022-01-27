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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 27 января 376491 излечившийся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 27 января 376491 излечившийся
27 января
20:50 2022
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На сегодняшний день в стране 376491 человек прошел лечение и 10600 умерли от инфекции COVID-19.       

На 27 января в Молдове подтверждены  428934 случая заражения новым коронавирусом.              

В настоящее время 21411 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 25990 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 2830 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 223 в крайне тяжелом состоянии(36 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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