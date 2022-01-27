На сегодняшний день в стране 376491 человек прошел лечение и 10600 умерли от инфекции COVID-19.

На 27 января в Молдове подтверждены 428934 случая заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 21411 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 25990 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 2830 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 223 в крайне тяжелом состоянии(36 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).