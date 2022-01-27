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Газета "Кишиневские новости"

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Вадим Чебан: В Румынии никто не продает газ без авансового платежа

Вадим Чебан: В Румынии никто не продает газ без авансового платежа
27 января
15:40 2022
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Глава «Молдовагаз» Вадим Чебан заявил, что требование «Газпрома» об авансовых платежах не несёт политического подтекста, как считают представители власти, а является одним из ключевых положений контракта, который нужно выполнять. По словам Чебана, это стандартная практика поставщиков природного газа.

«Попытайтесь купить газ в рассрочку в Румынии и посмотрите, что никто не даст ни куба, если не оплатили вперёд, не представили банковскую гарантию», – объяснил Чебан.

Напомним, что «Молдовагаз» и «Газпром» подписали контракт на пять лет, который предусматривает обязательные авансовые выплаты до 20 числа каждого месяца.

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