Глава «Молдовагаз» Вадим Чебан заявил, что требование «Газпрома» об авансовых платежах не несёт политического подтекста, как считают представители власти, а является одним из ключевых положений контракта, который нужно выполнять. По словам Чебана, это стандартная практика поставщиков природного газа.

«Попытайтесь купить газ в рассрочку в Румынии и посмотрите, что никто не даст ни куба, если не оплатили вперёд, не представили банковскую гарантию», – объяснил Чебан.

Напомним, что «Молдовагаз» и «Газпром» подписали контракт на пять лет, который предусматривает обязательные авансовые выплаты до 20 числа каждого месяца.