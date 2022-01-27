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Газета "Кишиневские новости"

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Почему премьер Молдовы не хочет возобновить переговоры с «Газпромом»

Почему премьер Молдовы не хочет возобновить переговоры с «Газпромом»
27 января
12:45 2022
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Правительство РМ не будет вести переговоры с «Газпромом», чтобы добиться меньшей цены на газ. Премьер Гаврилица заявила в эфире общественного радио о том, что к этому вопросу можно будет вернуться после завершения холодного периода года.

«Основная цель правительства – обеспечить доступ граждан к природному газу, теплу, электричеству и предоставить определенные компенсации людям с низкими доходами, чтобы они могли оплачивать счета. Думаю, что надо выйти достойно из зимы и затем обсуждать переговоры», – сказала Гаврилица.

Напомним, что вице- председатель фракции Блока коммунистов и социалистов Корнелиу Фуркулицэ заявил о необходимости срочно пересмотреть контракт с «Газпромом», чтобы добиться лучшей цены для Молдовы. Он пояснил, что правительство своими действиями только ухудшает ситуацию в экономике, что ведёт к обнищанию населения.

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Ирина Нам

Ирина Нам

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