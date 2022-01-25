В 2008 году Молдова смогла приобрести электроэнергию по самым выгодным ценам в регионе. Об этом заявил почетный председатель ПСРМ Игорь Додон после посещения прокуратуры, где он дал показания по делу «Энергокома».

«Я уверен, что на мне нет никакой вины. Даже подозреваемым не могу быть в этом деле. Хочу подчеркнуть то, что сказал и в мае 2008 года: тогда Молдова получила самую выгодную цену в регионе по поставкам электроэнергии. Тогдашняя цена, хотя я и не был ответственным лицом, была 4,4 цента, а в Украине 6,2, на 40% больше. Украина экспортировала по 7 центов, а Румыния по 7,5 центов», – сказал Додон.

Он заявил, что прокуроры вспомнили о контракте 2008 года, то есть 14 лет назад, хотя бы могли проверить тот, который был подписан в октябре 2021 года между властью ПДС и «Газпромом».

«Кстати, а как прошли переговоры в прошлом году по газу? Прокуратура заинтересуется? Повторяю, мы купили электроэнергию по самой низкой цене, а по какой цене с октября закупает газ Молдова? Интересно, прокуроры возбудят уголовное дело, как делают это по случаю 14-летней давности? Вопрос прокурорам: Что с делом о миллиарде? Об аэропорте? Молчите? Потому что там важные персоны. Все это называется шоу»,- заключил Додон.