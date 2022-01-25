Молдова – маленькая и нейтральная страна и должна сохранять этот статус. Так почетный председатель ПСРМ Игорь Додон прокомментировал напряженную ситуацию в Украине и действия нынешней власти в этом контексте.

Додон считает, что Молдова не должна вмешиваться в противостояние США и РФ.

«Геополитический контекст очень сложный. Когда большие борются между собой, мы – маленькие и нейтральные – не должны вмешиваться. Попытки говорить с НАТО, два самолета с оружием из Америки за последние шесть месяцев, сигналы нынешней власти наводят на мысль, что руководство страны намерено в международном противостояниями занять сторону Америки, т.е. Запада против России. Это ошибка. Вы идёте против интересов Молдовы. Нам не нужна война, оружие… мы – нейтральная страна»,- сказал Додон.