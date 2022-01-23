Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 23 января 370993 излечившихся
23 января
22:35 2022
На сегодняшний день в стране 370993 человека прошли лечение и 10522 умерли от инфекции COVID-19.
На 23 января в Молдове подтверждены 409397 случаев заражения новым коронавирусом.
В настоящее время 14634 человека с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 21070 человек находятся под наблюдением врачей на дому.
Всего в медицинские учреждения госпитализированы 1816 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 106 в крайне тяжелом состоянии(9 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).