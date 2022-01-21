На сегодняшний день в стране 369770 человек прошли лечение и 10501 умер от инфекции COVID-19.

На 21 января в Молдове подтверждены 404556 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 12435 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 18447 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 1940 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 175 в крайне тяжелом состоянии(28 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).