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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 21 января 369770 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 21 января 369770 излечившихся
21 января
22:10 2022
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На сегодняшний день в стране 369770 человек прошли лечение и 10501 умер от инфекции COVID-19.      

На 21 января в Молдове подтверждены  404556 случаев заражения новым коронавирусом.              

В настоящее время 12435 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 18447 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 1940 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 175 в крайне тяжелом состоянии(28 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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