Председатель Союза адвокатов заявил, что прокуроры составляют «черный список» адвокатов, которые протестуют против поправок ПДС.

Поправки ПДС в закон об адвокатуре являются атакой на адвокатов и попыткой подчинить представителей этой свободной профессии. Об этом заявили депутаты ПСРМ Адриан Лебедински и Василе Боля в ходе совместной пресс-конференции с председателем Союза адвокатов Дорином Попеску.

Адриан Лебедински заявил, что предложение отменить гарантии адвокатов – это попытка помешать им защищать клиентов.

«Поправка не дает ясности и фактически ведет к подчинению этой свободной профессии. Отмена гарантий адвокатов, предусмотренных в законе – это попытка подчинить адвокатов, чтобы они не могли защищать своих клиентов», – сказал Лебедински.

Василе Боля считает, что поправки приведут к давлению на адвокатов. Он призвал авторов отозвать законопроект, отметив, что документ нуждается в широком обсуждении.

«Надеюсь, что в последний момент власть нас услышит. Это не требование оппозиции, мы говорим от имени наших коллег, адвокатов, которые ежедневно сталкиваются с нарушениями со стороны прокуроров, которые препятствуют адвокатам выполнять свою работу по защите клиентов в судах», – сказал Боля.

Председатель Союза адвокатов Дорин Попеску заявил, что инициатива ПДС не обсуждалась с адвокатами. Он отметил, что законопроект отменяет гарантии, которыми пользовались представители профессии.

«Мы не можем принять этот вариант до тех пор пока он не будет широко обсужден с адвокатами», – пояснил Попеску.

Он пояснил, что прокуроры антикоррупции издают распоряжения о расторжении контрактов между адвокатами и их клиентами, назначая служебных адвокатов. Также Попеску сообщил, что прокуроры получили указание составить список адвокатов, участвующих в протестных действиях против поправок ПДС.

«Нами получена информация от адвокатов и судей о том, что формируется группа прокуроров, которые ходит по судам, делают копии мандатов адвокатов, которые не явились в суд, чтобы затем внести их в черный список», – рассказал Попеску.

Несмотря на обращения оппозиции и адвокатов, правящее большинство включило в повестку дня парламента данный законопроект.