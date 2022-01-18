Историю пожилой жительницы Комрата, которая не знает, как дальше жить в условиях тотального роста тарифов на коммунальные услуги, рассказал портал gagauzinfo.md.

79-летняя женщина живет в двухкомнатном частном доме. Отсутствие утепления стен, старая отопительная система и более чем вдвое увеличенные тарифы на газ грозят оставить без средств к существованию малоимущую женщину.

Если в прошлом году средний чек за газ составлял у нее 1500-1700 леев, то в этом году – более 4 тысяч. С учетом компенсации от правительства в размере 537 леев, оплатить пожилой женщине пришлось 3 тысячи 617 леев. Еще в 100 леев обошлась оплата квитанции за электричество.

Счет за газ и электричество, превышающий ее пенсию почти в четыре раза, пенсионерка оплатила из отложенных денег, которые ей удалось скопить благодаря помощи детей. Дальше платить ей за «коммуналку» уже нечем.

Опубликовавшие снимок в соцсетях внуки жительницы Комрата говорят, что на квитанцию «без слез не взглянуть» и «поблагодарили» власти Молдовы за «хорошие времена».

«Даже не представляю стариков, которые не имеют родных. Как они выживут в эту зиму? Или таким образом государство хочет их уничтожить? Да и не только их! А мы, тем временем, терпеливо ждем следующих подорожаний. Спасибо за компенсацию, она очень помогает», – подписала снимок внучка пожилой женщины.

Напомним, в Молдове стоимость одного кубометра газа с начала ноября 2021 года повысилась для населения до 11 леев, что более чем в два раза выше предыдущего тарифа.

Поставщик электричества Premier Energy также обратился в НАРЭ с просьбой вдвое увеличить тарифы на электроэнергию. В настоящее время тариф для населения составляет 1,51 лея/кВтч; если запрос Premier Energy будет принят, то цена за кВтч достигнет 2,79 лея.