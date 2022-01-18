18 и 19 января адвокаты проводят японскую забастовку в знак протеста против поправок, продвигаемых ПДС в закон об адвокатуре. Такое решение принял Совет Союза адвокатов. Адвокаты требуют отозвать поправки, автором которых является депутат ПДС Олеся Стамате, а в случае невыполнения их требований, они грозят объявить забастовку с 20 по 24 января, прекратив работу.

Уточним, что большинство ПДС предлагает исключить ч.2 ст. 52 Закона об адвокатуре, которая предусматривает, что адвоката нельзя арестовать без предварительного согласия Совета Союза адвокатов.