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Газета "Кишиневские новости"

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В Молдове адвокаты грозят властям забастовкой

В Молдове адвокаты грозят властям забастовкой
18 января
12:21 2022
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18 и 19 января адвокаты проводят японскую забастовку в знак протеста против поправок, продвигаемых ПДС в закон об адвокатуре. Такое решение принял Совет Союза адвокатов. Адвокаты требуют отозвать поправки, автором которых является депутат ПДС Олеся Стамате, а в случае невыполнения их требований, они  грозят объявить забастовку с 20 по 24 января, прекратив работу.

Уточним, что большинство ПДС предлагает исключить ч.2 ст. 52 Закона об адвокатуре, которая предусматривает, что адвоката нельзя арестовать без предварительного согласия Совета Союза адвокатов.

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