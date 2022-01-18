Основной поставщик электричества Premier Energy настаивает на увеличении тарифа для бытовых потребителей. В опубликованном заявлении компании отмечается, что ежемесячные убытки составляют 100 млн леев из-за роста цен на газ, а до апреля убытки достигнут полмиллиарда леев.

«Понятно, что компания, доход которой в 2020 году составил 31 млн леев, с трудом может покрыть или получить финансирование, чтобы справиться с полномасштабным кризисом», – говорится в официальном заявлении.

Из-за роста цен на газ с декабря потребители накапливают долг перед поставщиком.

Согласно расчетам, в 2022 г. отклонения превысят пять процентов, что потребует пересмотра тарифа.

«Premier Energy обращается к профессионализму и независимости НАРЭ для того, чтобы в краткие сроки было одобрено ответственное решение, которое обеспечит финансовую стабильность и позволит избежать накопление долгов», – говорится в заявлении компании.

Напомним, что поставщик ранее потребовал практически удвоить тариф на электричество.