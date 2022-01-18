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Газета "Кишиневские новости"

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В Молдове продолжает процветать куметризм

В Молдове продолжает процветать куметризм
18 января
12:20 2022
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Георге Пантаз, возглавивший Службу информационных технологий и кибернетической безопасности, является кумом депутата ПДС Думитру Алайбы. По словам блогера Еуджена Лукьянюка Пантаз стал руководителем без конкурса, а «на его прежние грехи закрыли глаза».

«Знаете, чем занимается человек, назначенный на должность? Отменяет события, которые приносили Молдове известность на международном уровне, а на сэкономленные средства делает…ремонт. Возможно, потому что на ремонте можно «отмыть» деньги. И чтобы не было полной картины у подчинённых, Пантаз запретил им общаться друг с другом. Чтобы не допустить утечки информации, кум Алайбы запретил использование соцсетей. Внимание: говорим не о каком – либо ведомстве, а о Службе информационных технологий и кибернетической безопасности», – написал Лукьянюк.

Уточним, что Георге Пантаз был назначен директором Службы в сентябре 2021 года, сразу после назначения правительства Гаврилицы.

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