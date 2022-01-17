Министерство инфраструктуры и регионального развития опубликовал проект приказа об установлении тарифа с 1 марта на пассажирские перевозки районного и межрайонного направлений.

Так, кабмин предлагает увеличить тариф для второй категории комфорта с 60 до 70 бань за километр. Для первой категории тариф вырастет с 70 до 80 банов за километр.

Услуги перевозки на районных направлениях второй категории увеличатся до 90 банов, первой – до 1 лея.

Эти тарифы могут быть внедрены, если транспортники получат положительное заключение местных советов первого уровня. Согласно приказу, тариф первой категории будет применяться после получения сертификата, подтверждающего классификацию автобуса.