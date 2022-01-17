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Газета "Кишиневские новости"

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В Молдове с 1 марта увеличатся тарифы на межгородской транспорт

В Молдове с 1 марта увеличатся тарифы на межгородской транспорт
17 января
22:50 2022
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Министерство инфраструктуры и регионального развития опубликовал проект приказа об установлении тарифа с 1 марта на пассажирские перевозки районного и межрайонного направлений.

Так, кабмин предлагает увеличить тариф для второй категории комфорта с 60 до 70 бань за километр. Для первой категории тариф вырастет с 70 до 80 банов за километр.

Услуги перевозки на районных направлениях второй категории увеличатся до 90 банов, первой – до 1 лея.

Эти тарифы могут быть внедрены, если транспортники получат положительное заключение местных советов первого уровня. Согласно приказу, тариф первой категории будет применяться после получения сертификата, подтверждающего классификацию автобуса.

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