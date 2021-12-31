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Газета "Кишиневские новости"

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Додон: Сохраним на весь год душевное тепло Новогодних праздников

Додон: Сохраним на весь год душевное тепло Новогодних праздников
31 декабря
16:35 2021
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Экс-президент Молдовы в канун Новогодних праздников обратился к согражданам с обращением, в котором напомнил, как важна в жизни каждого человека семья.

«Дорогие друзья! Зимние праздники играют особую роль в нашей жизни.

Они напоминают всем нам, как важна семья, как дороги нам родственники, друзья, близкие люди. Рядом с ними мы радуемся за столом, можем рассчитывать на их помощь в трудную минуту, а мысли о близких людях, даже если они далеко или их нет больше среди нас, всегда согревают наши души.

В Новый Год и на Рождество люди становятся добрее, потому что семьи объединяются. Давайте на весь год сохраним радость человеческого общения и душевное тепло этих дней.

С Новым годом, дорогие сограждане! Пусть новый год принесет нам больше здоровья и душевного спокойствия!», – говорится в Новогоднем поздравлении Игоря Додона.

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