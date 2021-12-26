На сегодняшний день в стране 360413 человек прошли лечение и 9613 умерли от инфекции COVID-19.

На 26 декабря в Молдове подтверждены 374526 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 2120 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 10740 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 669 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 88 в крайне тяжелом состоянии(15 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).