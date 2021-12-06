Вторник, 7 декабря 2021, 06:46

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 6 декабря 351003 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 6 декабря 351003 излечившихся
06 декабря
19:50 2021
Версия для печати

На сегодняшний день в стране 351003 человека прошли лечение и 9244 умерли от инфекции COVID-19.    

На 6 декабря в Молдове подтвержден  366751 случай заражения новым коронавирусом.             

В настоящее время 3668 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 9038 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 1396 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 193 в крайне тяжелом состоянии(41 пациент подключен к аппаратам искусственного дыхания).

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,630,00%
EUR19,89–0,02%
GBP23,38+0,04%
UAH0,640,00%
RON4,02–0,02%
RUB0,24+0,05%

Курсы валют в MDL на 07.12.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд