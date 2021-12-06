На сегодняшний день в стране 351003 человека прошли лечение и 9244 умерли от инфекции COVID-19.

На 6 декабря в Молдове подтвержден 366751 случай заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 3668 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 9038 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 1396 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 193 в крайне тяжелом состоянии(41 пациент подключен к аппаратам искусственного дыхания).