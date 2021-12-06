Правящая партия ПДС отказалась увеличивать пособие по уходу за ребенком для незастрахованных лиц. С такой инициативой выступил депутат – социалист Владимир Односталко, который отметил, что дети вне зависимости от финансового положения их родителей должны расти в равных условиях.

«Каждое правительство, в зависимости от возможностей, увеличивало эти выплаты на 100-150 леев. Сейчас размер пособия составляет 740 леев. Мы предлагаем увеличить его до 900 леев», – сказал Односталко.

Отметим, что сегодня в ходе обсуждений госбюджета ни одна из поправок, внесенных на обсуждение оппозицией, не была одобрена. Депутат ПДС Василе Шоймару назвал требование выделить средства на инфраструктурные проекты и социальную сферу «разорением».