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Газета "Кишиневские новости"

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Депутаты ПДС отказались повысить пособие по уходу за ребенком

Депутаты ПДС отказались повысить пособие по уходу за ребенком
06 декабря
18:20 2021
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Правящая партия ПДС отказалась увеличивать пособие по уходу за ребенком для незастрахованных лиц. С такой инициативой выступил депутат – социалист Владимир Односталко, который отметил, что дети вне зависимости от финансового положения их родителей должны расти в равных условиях.

«Каждое правительство, в зависимости от возможностей, увеличивало эти выплаты на 100-150 леев. Сейчас размер пособия составляет 740 леев. Мы предлагаем увеличить его до 900 леев», – сказал Односталко.

Отметим, что сегодня в ходе обсуждений госбюджета ни одна из поправок, внесенных на обсуждение оппозицией, не была одобрена. Депутат ПДС Василе Шоймару назвал требование выделить средства на инфраструктурные проекты и социальную сферу «разорением».

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