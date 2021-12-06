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Газета "Кишиневские новости"

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Депутаты ПДС отказались отменить повышение зарплат себе и президенту

Депутаты ПДС отказались отменить повышение зарплат себе и президенту
06 декабря
18:15 2021
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Парламентское большинство отказалось аннулировать повышение зарплат депутатам и президенту страны. ПДС проголосовала против поправки социалиста Аделы Рэйлян, которая внесла инициативу о заморозке данных выплат.

«Повышение зарплат для высокопоставленных чиновников представляет собой неэффективное использование общественных средств. Блок коммунистов и социалистов предлагает исключить эти повышения и призывает поддержать поправку», – внесла предложение с трибуны парламента депутат Адела Рэйляну.

Однако парламентарии ПДС проголосовали против, что означает, что с 1 января зарплата президента страны Майи Санду вырастет на 1500 леев, а депутатов – на 1400 леев.

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