Парламентское большинство отказалось аннулировать повышение зарплат депутатам и президенту страны. ПДС проголосовала против поправки социалиста Аделы Рэйлян, которая внесла инициативу о заморозке данных выплат.

«Повышение зарплат для высокопоставленных чиновников представляет собой неэффективное использование общественных средств. Блок коммунистов и социалистов предлагает исключить эти повышения и призывает поддержать поправку», – внесла предложение с трибуны парламента депутат Адела Рэйляну.

Однако парламентарии ПДС проголосовали против, что означает, что с 1 января зарплата президента страны Майи Санду вырастет на 1500 леев, а депутатов – на 1400 леев.