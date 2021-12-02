Во второй зимний день, 2 декабря, министр экономического развития Молдовы Спыну «обрадовал» население сообщением о том, что правительство компенсирует потребителям в период до 1 апреля 2022 года взлетевшие почти в 3 раза цены на природный газ. Казалось бы радостное известие, но если вспомнить по чьей вине страна была на грани отключения от газа, становится совсем не весело. Весь летний период представители новых властей вместо энергичного и оперативного решения важнейших проблем разъезжали по заграницам. А о контракте по газу вспомнили почему-то за несколько дней до истечения срока его действия. Однако, очнувшись от спячки, вместо срочных запросов о встречах на высоких уровнях, президент Санду и премьер Гаврилица как по команде всячески открещивались от участия в переговорах, ссылаясь на сугубо экономический характер вопроса. А вот президент Сербии Александр Вучич посчитал эту проблему настолько важной, что занимался ею лично и в итоге его сограждане получили контракт по газу в 2 раза дешевле молдавского аналога. Вот какой оказалась цена амбиций, а скорее бездумного следования указаниям из Брюсселя, новоявленных Кишиневских правителей.

Теперь, когда правительство из скудных семейных бюджетов нищей страны будет всю Зиму изымать утроенные расходы на потребленный для обогрева квартир газ, на авансцену цинично выходит вице-премьер Спыну и от имени властей спешит «обрадовать» нас тем, что потребителям будет сделан «подарок» от… ну, разумеется, правительства. В платежках «Молдовагаз» так и будет написано: поддержка правительства… То есть клерки, которым мы на выборах доверили функции управляющих, мало того, что нас попросту «поимели» на огромные дополнительные расходы, так они еще и смеют цинично впаривать нам это как некую добродетель от их имени. И собираются делать это все зимние месяцы. Это, чтобы в наших головах прочно засела мысль о том, кто «облагодетельствовал» нас. Нам, видимо, нужно, открывая счета на газ с утроенными цифрами, благодарить их, а не думать о том, как гнать таких горе-менеджеров метлой из кабинетов, за тепло в которых по завышенным ценам платят не они, а мы же.

С другой стороны, будем надеяться, что кто-нибудь, возможно, даже через суд заставит «Молдовагаз» позорную строчку в счетах изменить, ну хотя бы на такую: поддержка из средств бюджета РМ. Хотя честнее было бы написать детальнее: компенсации из бюджета по вине бездарных правителей Молдовы.