Блок коммунистов и социалистов предлагает отменить увеличение зарплаты депутатам, премьеру, министрам и президенту страны. Оппозиционные парламентарии зарегистрировали поправки к законопроекту о госбюджете.

«Надеемся, что ПДС проголосует за эту инициативу, так как хотя бы в последний момент продемонстрируют солидарность с народом, который они привели к бедности и разочарованию. Непозволительно получать высокие зарплаты, когда твой народ, которому ты обещал хорошие времена, страдает из-за беспрецедентного подорожания. Давайте, уважаемые коллеги -парламентарии, покажите солидарность из названия вашей партии», – написала в социальной сети депутат-социалист Адела Рэйляну.

Согласно законопроекту о госбюджете на 2022 год зарплата депутата вырастет на 1400 леев и достигнет 19 500 леев. Президент страны Майя Санду будет получать 21 тыс. леев, что на 1500 больше, чем до сих пор.

При этом зарплата учителя увеличится только на 316 леев – до средних 6 тыс. леев, а финансирование сферы образования в 2022 году сокращается с 2,84 млрд леев до 2,74 млрд леев. Министр финансов Думитру Будянски объяснил это решение тем, что у педагогов нет той ответственности и рисков на рабочем месте как у депутатов или сотрудников администрации президента.