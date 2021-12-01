Цель либералов у власти не в том, чтобы страна больше зарабатывала и выплачивала более высокие пенсии, а в сокращении числа пенсионеров. Об этом в ходе телепередачи на телеканале Primul în Moldova заявил председатель ПСРМ Игорь Додон.

«В прошлом году мы снизили пенсионный возраст. Сейчас они аннулировали это решение. Пусть депутаты ПДС спросят своих родителей, что они думают об этом. Увеличение до 63 лет означает, что многие не доживут до пенсии. Они объясняют, что, мол, повышение необходимо, чтобы платить больше денег. Смысл такой: меньше пенсионеров – выше пенсии. Но разве это не геноцид?

Надо действовать по-другому – давайте больше собирать в бюджет, и больше платить. Но так думают нормальные люди, а либералы – надо, чтобы было меньше пенсионеров. Надо их убить. Как? Расстреливать нельзя, значит надо увеличить пенсионный возраст», – рассказал Игорь Додон.

Напомним, что по инициативе правящей партии депутаты приняли закон, увеличивающий пенсионный возраст до 63 лет как для мужчин, так и для женщин.