Протест на центральной площади столицы. Транспортные компании недовольны подорожанием топлива, а также нежеланием правительства привести тарифы на пассажирские перевозки в соответствие с экономическими реалиями. Водители 25 ноября припарковали у здания правительства десятки микроавтобусов в надежде быть услышанными. Они также обратились со специальным посланием к министру инфраструктуры и регионального развития Андрею Спыну.

«Мы не согласны с действиями министра инфраструктуры и регионального развития. Несколько месяцев назад мы очень радовались, что будут перемены, другое отношение. Радовались, что приходят новые люди, новые времена. В реальности в некоторых сферах ситуация даже ухудшилась», – заявили представители отрасли.

Водители считают, что в стране набирает феномен незаконных пассажирских перевозок, который, по их мнению, поддерживается заинтересованными лицами в Национальном агентстве по автотранспорту.

«Ключ решения этой проблемы – коррупция в Агентстве. Давайте решим эту проблему, что приведет к увеличению коэффициента заполняемости и изменению расчетов. Не нужно будет удваивать тариф на поездки. Нам обещали много, но, сожалению, коррупция в Агентстве процветает, незаконный транспорт процветает, а это ведет к росту тарифа», – говорят транспортники.

Они также раскритиковали поправки в закон о топливе, одобренный парламентским большинством ПДС.