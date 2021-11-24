Правящая партия отказалась включить в налогово-бюджетную политику на 2022 год положение о нулевой ставке на реинвестируемую прибыль, несмотря на то что на этом настаивали экономические агенты. Министр финансов Думитру Будянски признал в ходе слушаний в парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам, что правительство не считает этот инструмент стимулирующим.

Депутат ПСРМ Петру Бурдужа заявил, что фракция будет настаивать на внедрении нулевой ставки.

«Почему нулевая ставка не была включена в налогово-бюджетную политику. Она была бы альтернативным способом поддержки бизнеса и открытия новых рабочих мест. У нас катастрофическая ситуация, так как бизнес не инвестирует по простой причине – нет предсказуемости, растет импорт, деньги физические лица используют на потребительские кредиты. У нас рост потребления в 2021 году, а бизнес держит деньги на депозитах в банках», – отметил Бурдужа.

По мнению главы Минфина, нулевая ставка – не лучший инструмент для стимулирования бизнеса.

«У нас был такой опыт, и мы находимся там, где находимся, бизнес не расцвел. Это говорит о том, что эта мера не является самой лучшей, а ведет к определенным бюджетным ограничениям», – сказал Будянски.

Отметим, что во время предвыборной кампании ПДС обещал введение нулевой ставки на прибыль для предприятий. Блок коммунистов и социалистов зарегистрировал в парламенте законопроект о внедрении нулевой ставки на реинвестированную прибыль. Он получил отрицательный отзыв правительства, в котором утверждалось, что «появляются риски дестабилизации публичных финансов». Впоследствии депутаты ПДС и вовсе отвергли инициативу оппозиции.