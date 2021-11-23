С нового года около 200 молдавских школ могут закрыть двери для учеников. Об этом на брифинге заявила депутат от Блока ПКРМ-ПСРМ Диана Караман. Народная избранница отметила, что представители власти мотивируют свое решение недостаточным количеством учащихся и политикой финансирования по количеству школьников.

«За 7 лет финансирования на основе этого стандарта – в зависимости от количества учащихся – учреждения образования реорганизуют и оптимизируют. А по сути, закрывают школы массово. В настоящее время почтит 200 учреждений образования сталкиваются с проблемой финансирования и, скорее всего, после Нового года будут реорганизованы и оптимизированы, то есть ликвидированы», – отметила депутат. Караман также добавила, что за этот процесс минпросвет пытается переложить ответственность на местные власти и избегает говорить о нормативах, которые в этой проблеме ставят на первое место финансирование.

«Министерство ничего не говорит о том, что правовое поле запрещает местным властям использовать деньги из бюджета районного совета на покрытие дефицита финансирования гимназий с числом обучения школьников менее 91, а также начальных школ с количеством обучающихся детей менее 41», – добавила Караман. Депутат от Блока ПКРМ-ПСРМ также обратила внимание на то, что вместе с закрытием школ населенные пункты утрачивают шанс на долгосрочное развитие.

«Ни одна молодая семья не захочет жить и работать в таких селах, но кажется, что эта ситуация не особо беспокоит чиновников в правительстве», – подытожила депутат.