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Газета "Кишиневские новости"

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Караман: Власти Молдовы готовятся закрыть с 1 января почти 200 школ

Караман: Власти Молдовы готовятся закрыть с 1 января почти 200 школ
23 ноября
14:15 2021
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С нового года около 200 молдавских школ могут закрыть двери для учеников. Об этом на брифинге заявила депутат от Блока ПКРМ-ПСРМ Диана Караман. Народная избранница отметила, что представители власти мотивируют свое решение недостаточным количеством учащихся и политикой финансирования по количеству школьников.

«За 7 лет финансирования на основе этого стандарта – в зависимости от количества учащихся  – учреждения образования реорганизуют и оптимизируют. А по сути, закрывают школы массово. В настоящее время почтит 200 учреждений образования сталкиваются с проблемой финансирования и, скорее всего, после Нового года будут реорганизованы и оптимизированы, то есть ликвидированы», – отметила депутат.  Караман также добавила, что за этот процесс минпросвет пытается переложить ответственность на местные власти и избегает говорить о нормативах, которые в этой проблеме ставят  на первое место финансирование.

«Министерство ничего не говорит о том, что правовое поле запрещает местным властям  использовать деньги из бюджета районного совета на покрытие дефицита финансирования гимназий с числом обучения школьников менее  91, а также начальных школ с количеством обучающихся детей менее 41», – добавила Караман. Депутат от Блока ПКРМ-ПСРМ также обратила внимание на то, что  вместе с закрытием школ населенные пункты утрачивают шанс на долгосрочное развитие.

«Ни одна молодая семья не захочет жить и работать в таких селах, но кажется, что эта ситуация не особо беспокоит чиновников в правительстве», – подытожила депутат.

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