Глава министерства труда и соцзащиты Марчел Спатарь заявил, что зарплаты сотрудников сферы здравоохранения не могут быть увеличены, пока не вырастут доходы казны.

«Если будут поступления в фонд обязательного медицинского страхования, тогда можем позволить себе и рост расходов на медицину, включая и на зарплаты медиков. На каком этапе находятся коллеги из Минздрава не могу сказать, но мы выступаем за увеличение всех зарплат для бюджетников»,- заявил чиновник.

В законопроекте о бюджете на 2022 г. не предусмотрены расходы на увеличение зарплат медикам. Напомним, что парламент прошлого созыва одобрил в первом чтении законопроект об увеличении на 40% зарплат медиков, второму чтению помешал указ Майи Санду о роспуске парламента.

Увеличение на 40% должно было стать заключительным этапом удвоения зарплат в медицине, которую инициировал экс-президент Игорь Додон.