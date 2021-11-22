Профсоюзы раскритиковали правительство за решение снизить доходы Фонда поддержки населения. Согласно заключению Национальной конфедерации профсоюзов на проект налогово-бюджетной политики на 2022 год, снижение доходов фонда скажется на социально-уязвимых слоях населения, которые пользуются услугами, финансируемыми фондом.

«Средства фонда используются строго на финансирование программ специального назначения в сфере социальной помощи, на финансирование социальных услуг, включенных в минимальный пакет соцуслуг, установленных правительством, в том числе и на финансирование социальных столовых», – отмечают в профсоюзах.

Также обращается внимание правительства на необходимость выделения средств для увеличения размера данного фонда.

Согласно законопроекту о бюджете на 2022 г. доходы фонда поддержки населения составят 135,5 млн леев, на 10 млн меньше, чем в нынешнем году.