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Газета "Кишиневские новости"

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За что профсоюзы Молдовы критикуют правительство

За что профсоюзы Молдовы критикуют правительство
22 ноября
16:41 2021
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Профсоюзы раскритиковали правительство за решение снизить доходы Фонда поддержки населения. Согласно заключению Национальной конфедерации профсоюзов на проект налогово-бюджетной политики на 2022 год, снижение доходов фонда скажется на социально-уязвимых слоях населения, которые пользуются услугами, финансируемыми фондом.
«Средства фонда используются строго на финансирование программ специального назначения в сфере социальной помощи, на финансирование социальных услуг, включенных в минимальный пакет соцуслуг, установленных правительством, в том числе и на финансирование социальных столовых», – отмечают в профсоюзах.
Также обращается внимание правительства на необходимость выделения средств для увеличения размера данного фонда.
Согласно законопроекту о бюджете на 2022 г. доходы фонда поддержки населения составят 135,5 млн  леев, на 10 млн меньше, чем в нынешнем году.

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