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Газета "Кишиневские новости"

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Как в Молдове ПДС продвигает на хлебные госдолжности «своих» людей

Как в Молдове ПДС продвигает на хлебные госдолжности «своих» людей
18 ноября
20:25 2021
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ПДС сфальсифицировала результаты конкурса на должность директора Национального агентства разрешения споров, в результате которого им стал Сергей Мержан. Об этом заявил депутат-социалист Василе Боля в ходе пресс-конференции. Он заявил, что проверил резюме Мержана, и оказалось, что оно не соответствует законным требованиям, поэтому назначение будет опротестовано.

«Перед проведением конкурса в СМИ появилась информация о связях председателя комиссии по экономике и бюджету г-на Алайбы и Мержана. Обсуждалось, что Мержан – тот, кто выиграет конкурс. Также эксперты говорили, что Мержан не отвечает требованиям закона и не должен быть допущен к конкурсу», – объяснил Боля.

Согласно закону, кандидаты на должность руководителя Агентства должны обладать опытом в сфере общественных закупок. По словам Боли, у Мержана его нет.

«Неделю назад я сделал запрос в Счетную палату, где якобы Мержан работал определенный период. Счетная палата ответила, и я пришел к выводу, что он не обладает необходимым опытом» – сказал Боля.

Социалист заявил, что Мержана настойчиво продвигает депутат ПДС Алайба из-за их тесных связей.

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