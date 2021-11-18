Тариф на газ может быть 6,2 лея, заявил депутат Блока коммунистов и социалистов Олег Рейдман. По его словам, это возможно реализовать за счет возросшей суммы НДС, появившейся из-за увеличения закупочной цены, инфляционной составляющей, а также частично временного сокращения инвестиций предприятия «Молдгаз».

«И мы получим тариф в 6,2 лея для всей экономики. И это большая разница с тем, что предлагаете вы. С новыми тарифами на газ половина бизнеса закроется. У людей не будет источника дохода. Например, для изготовления тонны хлеба необходимо 1 тыс. куб. газа. Это значит, что полукилограммовый батон увеличивается в цене на 2,5 лея. То, что предлагает правящее большинство – это бить по хвостам. А надо менять подход концептуально, потому что работающая экономика – это и налог на доходы предприятий, и на заработную плату. Их надо сохранить», – сказал Рейдман.

Отметим, что НАРЭ увеличил тариф на природный газ для конечных потребителей с 1 ноября 2021 года примерно в 2,4 раза – с 4,2 лея до 10,3 лея. Тариф, рассчитанный с учетом НДС, составляет 11,08 лея.