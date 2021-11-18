ПСРМ обвиняет власти в том, что руководство страны «закрывает глаза на строительство гидроузла в Новоднестровске, что приведет к обмелению реки Днестр и спровоцирует экологическую проблему. Вице-председатель парламента, депутат ПСРМ Влад Батрынча заявил, что есть данные о том, что украинская сторона обратилась к молдавской с «непрозрачным предложением». Предложение Украины состоит в «обеспечении национальной безопасности и разрешении приднестровского конфликта». Кишинев в свою очередь не должен «обращать внимание на строительство гидроузла на Днестре».

Депутат раскритиковал данное соглашение, назвав его «опасным и спорным». Батрынча подчеркнул, что судьба Днестра должна решаться транспарентно, а людей надо информировать о происходящих процессах. Он настаивает на проведении экологической инспекции для того, чтобы выяснить истинное положение дел в бассейне реки Днестр.

Батрынча также заявил, что Украина не позволяет молдавской стороне инспектировать район Новоднестровска, напомнив об инциденте, когда сотрудников пограничной полиции не допустили на территорию строящего объекта.

Он потребовал от премьер-министра публично отреагировать на ситуацию на Днестре.