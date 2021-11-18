Обещанный депутатом и кандидатом на пост примара Бельц от PAS Борисом Маркочем законопроект «Об особом статусе Бельц» даже не стали рассматривать на пленарном заседании парламента.

В ходе рассмотрения повестки дня заседания, коллега Маркоча по фракции PAS, Волох Лариса обращается к другому коллеге по фракции PAS Игорю Гросу с просьбой снять с повестки дня законопроект под номером 257. Законопроект под этим номером как раз и является Законом об особом статусе Бельц. Причина стандартная —коллеги Маркоча, заседающие в правительстве так и не высказались по поводу инициативы кандидата в примары.

Сам же Борис Маркоч, в ходе дебатов на одном из частных телеканалов заявил, что в четверг, 18 ноября, депутаты проголосуют в первом чтении за данный законопроект. Примечателен тот факт, что ещё одна коллега Маркоча по фракции PAS, второй автор этого законопроекта Лилиана Гросу также проголосовала за отзыв данной инициативы из повестки дня.

Впрочем, ничего странного в этой политической комбинации нет, ведь для PAS и Санду говорить одно, а делать совсем другое – привычное дело. Словом, играют в этой партии всегда с краплеными картами. Однако рано, или поздно это шулерство люди раскусят и выведут PAS на чистую воду.