Почти каждый второй гражданин Молдовы поставил Майе Санду отрицательную оценку за первый год на посту президента. Таковы данные опроса Barometrul Socio-Politic octombrie-noiembrie 2021, реализованного компанией IMAS.

В рамках опроса респондентов просили оценить деятельность главы государства по шкале от 1 до 10. Почти 42% поставили Майе Санду отрицательные оценки – от 1 до 4, и только 18% – 9 и 10.

Данные опросы показывают, что 69% граждан недовольны работой президента станы.

Опрос проводился с 23 октября по 15 ноября, выборка составила 893 человека из 798 населенных пунктов. Погрешность – 3,3%.













